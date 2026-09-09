"AKO POSEGNEŠ ZA NEČIM, NEKA TO BUDE RAZGOVOR": Kampanja Centra "Srce" i UNDP povodom Međunarodnog dana prevencije suicida

PROGRAM Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i Centar za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva "Srce", na Međunarodni dan prevencije suicida, 10. septembra, pokreću kampanju „Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor“.

FOTO: Plakat Centar Srce

Kampanja je usmerena na smanjenje stigme povezane sa mentalnim zdravljem i ohrabrivanje ljudi da o svojim osećanjima i teškoćama razgovaraju i podršku potraže na vreme. Poseban fokus je na muškarcima, za koje su društvena očekivanja i predrasude o „snazi“ i samostalnosti često dodatna prepreka za traženje podrške.

Tokom dana, volonteri i volonterke Centra SRCE razgovaraće sa građanima i građankama u Novom Sadu i deliće informativne materijale o najčešćim predrasudama u vezi sa samoubistvom, o znacima koji ukazuju na to da osoba prolazi kroz psihološku krizu i kako joj pomoći, kao i o dostupnoj podršci.

FOTO: Plakat Centar Srce

Takođe, u okviru kampanje će na autobuskim stajalištima i drugim javnim prostorima na otvorenom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Čačku biti postavljeni posteri sa porukom da u teškim trenucima razgovor treba da bude prvi korak ka traženju podrške.

Kampanja „Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor“ realizuje se u okviru projekta „Smanji rizik – Povećaj bezbednost III“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Multi-partnerskog poverilačkog fonda za podršku sprovođenju Mape puta za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu.