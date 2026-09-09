ZIMA BEZ BRIGA: Kraljevčani se uveliko pripremaju za grejnu sezonu
Iako je do zvaničnog početka grejne sezone ostalo još malo više od mesec dana, Kraljevčani već uveliko pripremaju ogrev za predstojeću zimu, a najveći deo je kupovinu tradicionalno obavio u avgustu, kako bi drvo imalo dovoljno vremena da se osuši.
Ovdašnja stovarišta su, kako saznajemo, dobro snabdevena, a cene ogrevnog drveta i uglja su približno iste kao prošlogodišnje, dok je tona peleta skuplja za dve do četiri hiljade dinara, u zvisnosti od vrste drveta i proizvođača, i iznosi 38.000-45.000 dinara.
U kraljevačkom kraju tona uglja košta od 14.000 do 28.000, cena kubnog metra ogrevnog drveta u proseku je od 6.500 do 10.000 dinara, dok za iscepkano drvo treba izdvojiti koju hiljadarku više.
- Kao i lane, najtraženiji su hrast, cer i bukva, a prilikom kupovine treba ukalkulisati i prevoz do kućne adrese koji većina trgovca posebno naplaćuje – poručuju sa stovarišta u Kraljevu.
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