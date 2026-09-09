Srbija

ZIMA BEZ BRIGA: Kraljevčani se uveliko pripremaju za grejnu sezonu

Goran Ćirović

09. 09. 2026. u 12:47

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Iako je do zvaničnog početka grejne sezone ostalo još malo više od mesec dana, Kraljevčani već uveliko pripremaju ogrev za predstojeću zimu, a najveći deo je kupovinu tradicionalno obavio u avgustu, kako bi drvo imalo dovoljno vremena da se osuši.

ЗИМА БЕЗ БРИГА: Краљевчани се увелико припремају за грејну сезону

G.Šljivić

Ovdašnja stovarišta su, kako saznajemo, dobro snabdevena, a cene ogrevnog drveta i uglja su približno iste kao prošlogodišnje, dok je tona peleta skuplja za dve do četiri hiljade dinara, u zvisnosti od vrste drveta i proizvođača, i iznosi 38.000-45.000 dinara.

U kraljevačkom kraju tona uglja košta od 14.000 do 28.000, cena kubnog metra ogrevnog drveta u proseku je od 6.500 do 10.000 dinara, dok za iscepkano drvo treba izdvojiti koju hiljadarku više.

- Kao i lane, najtraženiji su hrast, cer i bukva, a prilikom kupovine treba ukalkulisati i prevoz do kućne adrese koji većina trgovca posebno naplaćuje – poručuju sa stovarišta u Kraljevu.

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