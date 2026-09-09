Srbija

POTPISAN SPORAZUM: Saradnja Trgovišta i Kumanova u cilju povezivanja institucija

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

09. 09. 2026. u 12:25

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Predstavnici opštine Trgovište, potpisali su sporazum o saradnji i partnerstvu sa Udruženjem za razvoj poljoprivrede i zaštite životne sredine kroz istraživanje, edukaciju i održavanje biodiverziteta "Život" iz Kumanova u Severnoj Makedoniji.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ: Сарадња Трговишта и Куманова у циљу повезивања институција

foto: Opština Trgovište

Cilj saradnje jeste povezivanje institucija, organizacija, građana i lokalnih zajednica; unapređenje turističke, gastronomske, kulturne, ekološke, obrazovne, sportske i privredne saradnje; promocija lokalnih resursa, podrška deci, mladima; razmena znanja; zajednička učešća na manifestacijama.

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