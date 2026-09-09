Srbija

DRŽAVNE NJIVE: Besplatno korišćenje za obrazovne ustanove u opštini Golubac

Dušanka Novković

09. 09. 2026. u 12:28

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GOLUBAC – Opština Golubac objavila je oglas za davanje na besplatno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2027. godinu.

ДРЖАВНЕ ЊИВЕ: Бесплатно коришћење за образовне установе у општини Голубац

D.N.

Zemljište se daje na korišćenje obrazovnim ustanovama – školama, stručnim poljoprivrednim službama i socijalnim ustanovama, najviše do 100 hektara. Takođe, zemljište se daje i visokoobrazovnim ustanovama i to do 1.000 hektara. Rok za prijavljivanje je do 31. oktobra.

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