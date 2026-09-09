Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: U četvrtak i petak radovi na mreži u Požarevcu

Dušanka Novković

09. 09. 2026. u 12:26

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POŽAREVAC – Naredna dva dana, 10. i 11. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Požarevca ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: У четвртак и петак радови на мрежи у Пожаревцу

D.N.

U četvrtak, 10. septembra, u periodu od 8.30 do 12.30, struju neće imati Ulica Tanaska Rajića i deo Požarevačkog partizanskog odreda – od Liona prema gradu. Isto područje biće isključeno sa mreže i u petak, 11. septembra, takođe od 8.30 do 12.30.

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