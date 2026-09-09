ŽIVOT LJUBAVLJU PROŽIVELA: Upokojila se LJubinka Vincetić, jedna od najvećih intelektualki iz Jadra

Bila je vrhunska gimnazijalka u Loznici, briljantni student prava, koja je, kao vrhunski stručnjak, sa njenim suprugom Mijom, dala neizbrisiv doprinos radu i progresu Rafinerije u Brodu.

Noseći divno kućno vaspitanje od svojih roditelja, iz rodnih Runjana, čije je ognjište uz samu Žeraviju, bila je omiljena, poštovana i cenjena na obe obale Drine i Save. Lepotom duha plenila je sve, uz gotovo urođenu otmenost, ono lozničko gospodstvo, koje su i Turci čak poštovali.

Pazila je bližnje svoje do poslednjeg daha, ne gledajući nikad koliko je ko za to bio dostojan, jer je gledala da uvek bude na Isusovom putu ljubavi. Proživela je u ljubavi život sa svojim suprugom Mijom, vrsnim čovekom, stručnjakom i privrednim u vreme bivše SFRJ, sa kojim je, posle Broda, nastanila na Fruškoj Gori, u Ležimiru, a potom u njenoj Loznici, gradu čije je ime ponosila.

Bila je srećna i dostojanstven do poslednjeg daha, ponosna na svog bratića Zorana i njegovu porodicu, jer su, kako je zborila, i rečju i delom pokazali da ništa nije vrednije i značajnije od ljubavi.



