DAJTE KRV - PROVERITE ZDRAVLJE: Akcija Crvenog krsta Vojvodine i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, u ponedeljak, 14. septembra

CRVENI krst Vojvodine, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja će biti održana u ponedeljak, 14. septembra, od 9 do 12 časova, u prostorijama Crvenog krsta Vojvodine, na adresi Pionirska 8 u Novom Sadu.

FOTO: Plakat Crveni krst Vojvodine

Organizatori ove akcije pozivaju sve humane građane koji su u mogućnosti da daju krv da se pridruže i svojim gestom solidarnosti doprinesu obezbeđivanju dovoljnih zaliha krvi za pacijente kojima je ona neophodna.

- Pod porukom „Darujte krv – proverite zdravlje – spasite život“, želimo da još jednom ukažemo na značaj dobrovoljnog davalaštva krvi i podsetimo da jedan humani čin može biti od presudnog značaja za nečiji život - navode u apelu u Crvenom krstu Vojvodine. -



Kao znak za iskazanu humanost, dobrovoljnim davaocima krvi biće omogućena besplatna analiza krvne slike i biohemije.