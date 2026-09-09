Srbija

DAJTE KRV - PROVERITE ZDRAVLJE: Akcija Crvenog krsta Vojvodine i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, u ponedeljak, 14. septembra

Ljiljana Preradović

09. 09. 2026. u 09:57

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CRVENI krst Vojvodine, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja će biti održana u ponedeljak, 14. septembra, od 9 do 12 časova, u prostorijama Crvenog krsta Vojvodine, na adresi Pionirska 8 u Novom Sadu.

ДАЈТЕ КРВ - ПРОВЕРИТЕ ЗДРАВЉЕ: Акција Црвеног крста Војводине и Завода за трансфузију крви Војводине, у понедељак, 14. септембра

FOTO: Plakat Crveni krst Vojvodine

Organizatori ove akcije pozivaju  sve humane građane koji su u mogućnosti da daju krv da  se pridruže i svojim gestom solidarnosti doprinesu obezbeđivanju dovoljnih zaliha krvi za pacijente kojima je ona neophodna.

- Pod porukom „Darujte krv – proverite zdravlje – spasite život“, želimo da još jednom ukažemo na značaj dobrovoljnog davalaštva krvi i podsetimo da jedan humani čin može biti od presudnog značaja za nečiji život - navode u apelu u Crvenom krstu Vojvodine. -

Kao znak za iskazanu humanost, dobrovoljnim davaocima krvi biće omogućena besplatna analiza krvne slike i biohemije.
 

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