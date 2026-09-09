ARTILJERSKO GAĐANJE NA TISI: Vojska Srbije obaveštava građane
Vojska Srbije, Vojna pošta Novi Sad, u reonu reke Tise kod mesta Titel, 23. і 24. septembra, od 8 do 18 časova vršiće artiljerijska gađanja ciljeva na kopnu i vodi.
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