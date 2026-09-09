Srbija

ARTILJERSKO GAĐANJE NA TISI: Vojska Srbije obaveštava građane

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

09. 09. 2026. u 09:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Vojska Srbije, Vojna pošta Novi Sad, u reonu reke Tise kod mesta Titel, 23. і 24. septembra, od 8 do 18 časova vršiće artiljerijska gađanja ciljeva na kopnu i vodi.

АРТИЉЕРСКО ГАЂАЊЕ НА ТИСИ: Војска Србије обавештава грађане

B. Grujić

- Molimo Vas da navedenog dana i u naznačeno vreme iz opasnog područja evakuišete stanovništvo i stoku, zabranite kretanje po kopnu i plovidbu plovila i čamaca - navodi se u saopštenju Vojske Srbije, uz obrazloženje da će granice opasnog područja biti obeležene velikim crvenim barjakom.
Na prilaznim putevima biće postavljeni stražari i table sa natpisom upozorenjem „Ne idi dalje, gađa se” i da će na Tisi biti postavljeni čamci, tj. brod sa starešinama čija naređenja i upozorenja moraju svi disciplinovano izvršavati.
Istovremeno izdato je upozorenje stanovnicima da je najstrožije zabranjeno prikupljanje i diranje neeksplodiranih zrna i njihovih delova jer su opasna po život, a u slučaju nailaska na takva zrna svako lice je dužno da odmah obavesti najbliže organe MUP-a ili vojne vlasti.
 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI