ARTILJERSKO GAĐANJE NA TISI: Vojska Srbije obaveštava građane

- Molimo Vas da navedenog dana i u naznačeno vreme iz opasnog područja evakuišete stanovništvo i stoku, zabranite kretanje po kopnu i plovidbu plovila i čamaca - navodi se u saopštenju Vojske Srbije, uz obrazloženje da će granice opasnog područja biti obeležene velikim crvenim barjakom.

Na prilaznim putevima biće postavljeni stražari i table sa natpisom upozorenjem „Ne idi dalje, gađa se” i da će na Tisi biti postavljeni čamci, tj. brod sa starešinama čija naređenja i upozorenja moraju svi disciplinovano izvršavati.

Istovremeno izdato je upozorenje stanovnicima da je najstrožije zabranjeno prikupljanje i diranje neeksplodiranih zrna i njihovih delova jer su opasna po život, a u slučaju nailaska na takva zrna svako lice je dužno da odmah obavesti najbliže organe MUP-a ili vojne vlasti.