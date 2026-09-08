POVRATAK VINILA NA VELIKA VRATA: U Kraljevu se jednom mesečno održava berza gramfofonskih ploča

Da se gramofonske ploče na velika vrata vraćaju u fonoteke i kolekcije ljubitelja muzike, najbolje se može uveriti svako ko poseti berzu polovnih vinila koja se jednom mesečno održava u kraljevačkom klubu „Sidža“.

G.Šljivić

Na ovoj berzi mogu se pronaći izdanja za svačiji ukus – od domaćih „Idola“, „Filma“, „Ideksa“, „Đavola“, Đorđa Balaševića i Zdravka Čolića, preko licencnih izdanja „Dorsa“, „Pink Flojda“, Igija Popa i „Bitlsa“, pa sve do retkih, i kolekcionarski vrednih albuma.

- Винили су опет постали најпопуларнији носач звука. Стара и добро очувана издања, посебно домаћа, веома су тражена, нарочито она која још нису доживела реиздање. Зато поједини албуми достижу и вртоглаве цене. Рецимо, „Година змаја“ групе „Психомодо поп“ на берзи кошта чак 100 евра – каже Петар Алексић, вишедеценијски заљубљеник у музику и грамофонске плоче. G.Šljivić

Prem rečima posetilca berze, ni nova izdanja nisu jeftina. U domaćim prodavnicama i šopovima cena novih ili reizdatih albuma najčešće se kreće od 3.500 do 7.000 dinara, što za ljubitelje vinila sa prosečnim primanjima nije zanemarljiv izdatak.



– U radnji mesečno mogu da priuštim najviše jednu novu ploču. Zato redovno posećujem berzu, da pogledam šta ima, popričam sa ljudima i dopunim kolekciju. Ovog puta za sebe sam izdvojio drugi album „Kleša“ treći Bili Ajdola, kao i album „Kud „Idijota“ u više nego solidnom stanju – kaže jedan od redovnih posetilaca. G.Šljivić



Izlagači i posetioci saglasni su da je berza i prilika za druženje i priče o muzici, mesto gde se sreću različite generacije ljubitelja dobrog zvuka. Zato se nadaju da će u gradu na Ibru biti još više ovakvih susreta, više izlagača i bogatija ponuda.