POVRATAK VINILA NA VELIKA VRATA: U Kraljevu se jednom mesečno održava berza gramfofonskih ploča
Da se gramofonske ploče na velika vrata vraćaju u fonoteke i kolekcije ljubitelja muzike, najbolje se može uveriti svako ko poseti berzu polovnih vinila koja se jednom mesečno održava u kraljevačkom klubu „Sidža“.
Na ovoj berzi mogu se pronaći izdanja za svačiji ukus – od domaćih „Idola“, „Filma“, „Ideksa“, „Đavola“, Đorđa Balaševića i Zdravka Čolića, preko licencnih izdanja „Dorsa“, „Pink Flojda“, Igija Popa i „Bitlsa“, pa sve do retkih, i kolekcionarski vrednih albuma.
- Винили су опет постали најпопуларнији носач звука. Стара и добро очувана издања, посебно домаћа, веома су тражена, нарочито она која још нису доживела реиздање. Зато поједини албуми достижу и вртоглаве цене. Рецимо, „Година змаја“ групе „Психомодо поп“ на берзи кошта чак 100 евра – каже Петар Алексић, вишедеценијски заљубљеник у музику и грамофонске плоче.
Prem rečima posetilca berze, ni nova izdanja nisu jeftina. U domaćim prodavnicama i šopovima cena novih ili reizdatih albuma najčešće se kreće od 3.500 do 7.000 dinara, što za ljubitelje vinila sa prosečnim primanjima nije zanemarljiv izdatak.
– U radnji mesečno mogu da priuštim najviše jednu novu ploču. Zato redovno posećujem berzu, da pogledam šta ima, popričam sa ljudima i dopunim kolekciju. Ovog puta za sebe sam izdvojio drugi album „Kleša“ treći Bili Ajdola, kao i album „Kud „Idijota“ u više nego solidnom stanju – kaže jedan od redovnih posetilaca.
Izlagači i posetioci saglasni su da je berza i prilika za druženje i priče o muzici, mesto gde se sreću različite generacije ljubitelja dobrog zvuka. Zato se nadaju da će u gradu na Ibru biti još više ovakvih susreta, više izlagača i bogatija ponuda.
Preporučujemo
PRSKAJU KANALE OKO VRŠCA: Suzbijanje larvi komaraca iz aviona 10. septembra
08. 09. 2026. u 17:53
I MEŠTANI SE BORE PROTIV VATRENE STIHIJE: Požar kod Vladičinog Hana, sve ekipe na terenu
08. 09. 2026. u 17:44
DRUŽENjE SA PENZIONERIMA: Podrška od države i grada Vranja
08. 09. 2026. u 17:20
BOJEVO GAĐANjE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma
08. 09. 2026. u 17:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)