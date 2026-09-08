Srbija

POVRATAK VINILA NA VELIKA VRATA: U Kraljevu se jednom mesečno održava berza gramfofonskih ploča

Goran Ćirović

08. 09. 2026. u 11:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Da se gramofonske ploče na velika vrata vraćaju u fonoteke i kolekcije ljubitelja muzike, najbolje se može uveriti svako ko poseti berzu polovnih vinila koja se jednom mesečno održava u kraljevačkom klubu „Sidža“.

ПОВРАТАК ВИНИЛА НА ВЕЛИКА ВРАТА: У Краљеву се једном месечно одржава берза грамфофонских плоча

G.Šljivić

Na ovoj berzi mogu se pronaći izdanja za svačiji ukus – od domaćih „Idola“, „Filma“, „Ideksa“, „Đavola“, Đorđa Balaševića i Zdravka Čolića, preko licencnih izdanja „Dorsa“, „Pink Flojda“, Igija Popa i „Bitlsa“, pa sve do retkih, i kolekcionarski vrednih albuma.

- Винили су опет постали најпопуларнији носач звука. Стара и добро очувана издања, посебно домаћа, веома су тражена, нарочито она која још нису доживела реиздање. Зато поједини албуми достижу и вртоглаве цене. Рецимо, „Година змаја“ групе „Психомодо поп“ на берзи кошта чак 100 евра – каже Петар Алексић, вишедеценијски заљубљеник у музику и грамофонске плоче.

G.Šljivić

 

Prem rečima posetilca berze, ni nova izdanja nisu jeftina. U domaćim prodavnicama i šopovima cena novih ili reizdatih albuma najčešće se kreće od 3.500 do 7.000 dinara, što za ljubitelje vinila sa prosečnim primanjima nije zanemarljiv izdatak.


– U radnji mesečno mogu da priuštim najviše jednu novu ploču. Zato redovno posećujem berzu, da pogledam šta ima, popričam sa ljudima i dopunim kolekciju. Ovog puta za sebe sam izdvojio drugi album „Kleša“ treći Bili Ajdola, kao i album „Kud „Idijota“ u više nego solidnom stanju – kaže jedan od redovnih posetilaca.

G.Šljivić

 


Izlagači i posetioci saglasni su da je berza i prilika za druženje i priče o muzici, mesto gde se sreću različite generacije ljubitelja dobrog zvuka. Zato se nadaju da će u gradu na Ibru biti još više ovakvih susreta, više izlagača i bogatija ponuda.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Stručnjak i čovek za nezaborav: Upokojio se Zoran Milovanović
Srbija

0 1

Stručnjak i čovek za nezaborav: Upokojio se Zoran Milovanović

U porodičnoj kući u Voćnjaku kod Loznice sinoć se, iznenada, upokojio Zoran Milovanović (52), diplomirani agroekonomista, koji je više od pet godina bio na čelu Filijale Nacionalne službe zapošljavanja kao jedan od najboljih rukovodilaca i stručnjaka, ne samo u Nacionalnoj službi zapošljavanja.

08. 09. 2026. u 08:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

ŠOK PRIZNANjE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza