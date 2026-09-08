Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Požarevca

Dušanka Novković

08. 09. 2026. u 10:45

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POŽAREVAC – U sredu, 9. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у околини Пожаревца

D.N.

U periodu od 8.30 do 12.30, struju neće imati deo naselja Bradarac – kod Lovačkog doma. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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