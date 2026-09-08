POZIV GRAĐANIMA POŽAREVCA: Počelo dostavljanje predloga za dobitnike gradskih priznanja
POŽAREVAC – Povodom obeležavanja 15. oktobra, Dana oslobođenja Požarevca, nadležna gradska komisija pozvala je građane i organizacije da predlože dobitnike oktobarskih nagrada.
Može se dodeliti najviše pet nagrada i povelja fizičkim i pravnim licima koja su svojim radom i zalaganjem doprinela razvoju grada. Imena predloženih, uz obrazloženje, dostavljaju se opštinskoj pisarnici, najkasnije do 25. septembra.
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