Srbija

POZIV GRAĐANIMA POŽAREVCA: Počelo dostavljanje predloga za dobitnike gradskih priznanja

Dušanka Novković

08. 09. 2026. u 10:40

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POŽAREVAC – Povodom obeležavanja 15. oktobra, Dana oslobođenja Požarevca, nadležna gradska komisija pozvala je građane i organizacije da predlože dobitnike oktobarskih nagrada.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ПОЖАРЕВЦА: Почело достављање предлога за добитнике градских признања

D.N.

Može se dodeliti najviše pet nagrada i povelja fizičkim i pravnim licima koja su svojim radom i zalaganjem doprinela razvoju grada. Imena predloženih, uz obrazloženje, dostavljaju se opštinskoj pisarnici, najkasnije do 25. septembra.

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