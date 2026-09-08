NOVA MEHANIZACIJA ZA ČISTIJI GRAD: Loznički komunalci sve bolje opremljeni

Loznički komunalci dobili su novi kamion smećar, vredan nešto manje od 18 miliona dinara bez PDV-, čime je nastavljeno obnavljanje voznog parka ovog preduzeća.

V Mitrić

Zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović istakao je da Grad, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Regionalnim centrom za upravljanje otpadom „Kalenić“, ulaže u savremeniju mehanizaciju i stvara uslove za kvalitetnije komunalne usluge. Grad će finansirati vrednost vozila bez PDV-a, dok će porez platiti JKP „Naš dom“ iz sopstvenih sredstava.

U gradu očekuju i 7.000 kanti i 1.100 kontejnera.

Obnova mehanizacije omogućiće da se organizovano prikupljanje otpada postepeno proširi na celu teritoriju grada.

Direktor Našeg doma, Tomislav Mandić, naveo je da je preduzeće u prethodnom periodu dobilo više specijalizovanih vozila, dok se početkom oktobra očekuje još jedan auto-smećar, kapaciteta 22 kubna metra. On će biti namenjen pre svega udaljenijim mesnim zajednicama, među kojima su Tekeriš, Trbosilje, Milina i Joševa.

Cilj je da od proleća 2027. godine nijedno naseljeno mesto na području Loznice ne ostane van sistema organizovanog odvoženja otpada. Kako je istakao Mandić, potpuna pokrivenost treba da doprinese smanjenju broja divljih deponija i očuvanju zemljišta, vode i vazduha, dok će nova vozila omogućiti efikasniji rad komunalnih službi i redovnije prikupljanje otpada i u najudaljenijim delovima grada.