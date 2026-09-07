ŠANSA ZA KUĆU NA SELU: Pomoć interno raseljenim licima u Kraljevu
Grad Kraljevo ponovo je uputio javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom namenjene interno raseljenim licima.
Kroz ovaj program za kupovinu kuće obezbeđuje se najviše 2,1 milion dinara, a korisnik može da učestvuje i sopstvenim sredstvima, do 50 odsto odobrenog iznosa, tako da ukupna vrednost može dostići 3,15 miliona dinara.
Prednost imaju višečlne porodice sa maloletnom decom, domaćinstva sa trudnicom, manjim prihodima po članu, kao i lica koja duže borave na teritoriji Kraljeva, a rok za prijavu je 28. septembar u Službi povereništva za izbeglice ovdašnje Gradske uprave.
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