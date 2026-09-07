VUKOV JEZIK U PESMI I PRIČI: Međunarodni dan pismenosti u kraljevačkoj biblioteci
Povodom Međunarodnog dana pismenosti, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu, sutra će, sa početkom u 19 sati, biti održano predavanje dr Branka Zlatkovića „Vukova jezička reforma u pesmi i priči“.
Posebna pažnja, kako je njvljeno, ovom prilikom biće posvećena jezičkim reformama Vuka Karadžića, centralne ličnosti srpskog kulturnog preporoda 19. veka, koje se prepoznaju u narodnim pesmama i pričama.
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