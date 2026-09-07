U DUHU SREDNJOVEKOVNE SRBIJE: Podno svodova manastira Studenice održan tradicionalni viteško-scenski spektakl
Podno zidina i svodova srednjovekovnog manastira Studenice, srpske svetinje i zadužbine velikog župana Stefana Nemanje, minulog vikenda održana je tradicionalna, višteško-scenska manifestacija - „Maglič fest“ u organizaciji TO Kraljevo.
Petu godinu za redom, zbog nepristupačnosti tvrđave Maglič u Ibarskoj klisuri za veći broj posetilaca, ovaj istorijsko-kulturni spektakl priređen je u obližnjoj Studenici okupiviši više od stotinu učesnika, kao brojne posetioce iz svih krajva Srbije.
- Vitezovi, oklopi, mačevi, strele, koplja, trubaduri, konji, sokolovi, ova manifestacija je svojevrsni vremeplov u srednjovekovnu Srbiju, u epohu Nemanjća. Važno je da mladi osete duh tog vremena, da negujemo i sačuvamo naše bogato istorijsko, kulturno i duhvno nasleđe – kaže Lazar Milić iz Kraljeva.
U autentičnom ambijentu, kraj srpske svetinje, posetioci su bili u prilici da pogledaju prikaze atraktivnih okršaja „gvozdenih vitezova“, da prisustvuju žestokom nadmetanju oklopljenih konjanika sa kopljima koje je bukvalno bez daha ostvilo posmatrače, posebno one najmlađe, kao i viteškom turniru i prikazu konjičkih veština.
- Zveckju oklopi i sevaju mačevi na sve strane, sve izgleda toliko realno da čovek pomisli da je na snimanju nekog istorijskog, holivudskog spektakla – zadivljeno je, posmatrajući simulacju borbe vitezova, komentarisao jedan od posetilaca.
Duh srednjeg veka dodatno su dočarali trubaduri, princeze, zabavljači i žongleri u autentičnim kostimima. Kao i lane predstavljeni su i stari zanati – od kovačkog, preko duboreza i izrade mozaika, do tkanja, opančarstva i izrade srednjovekovnog nakita, uz radionice pletenja, kožarstva i pčelarstva.
Nisu izostale ni posebne atrakcije za najmlađe posetioce, koji su mogli da uživaju i učestvuju u raznim srednjovekovnim igrama, starom ringišpilu i drugim zanimljivim sadržajima.
- Poseban je osećaj u blizini Studenice na ovaj način doživeti srednji vek u Srbiji – jedinstvena je poruka posetilca ovgodišnjeg „Maglič festa“, uz nadu da će se manifestacija uskoro vratiti kod tvrđave po kojoj je dobila ime i gde je prvobitno i zamišljena.
PROGRAM
U kulturno-muzičkom delu programa nastupili su Crkveni hor „Sveti Arhiđakon Stefan“, Kulturno-umetničko društvo „Karanovac“ iz Kraljeva, Etno odsek kraljevačke Muzičke škole „Stevan Mokranjac“, kao i grupa „ZaNaKez“, takođe iz grada na Ibru, a ulaz na manifestaciju bio je besplatan.
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