Srbija

POBEDNIK VIŠEBOJA: Milan Ivić novi ljubičevski vitez

Dušanka Novković

07. 09. 2026. u 10:16

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POŽAREVAC - U završnici «Ljubičevskih konjičkih igara», za ovogodišnjeg «ljubičevskog viteza» proglašen je Milan Ivić (35) iz Kasidola, koji je, sa osvojenih 14, od maksimalnih 15 poena, trijumfovao na konju Kajmanu, pobedivši sedmoricu svojih rivala.

ПОБЕДНИК ВИШЕБОЈА: Милан Ивић нови љубичевски витез

D.N.

Pred više hiljada gledalaca, višebojci su se nadmetali u veoma zahtevnim disciplinama, koje zahtevaju i veliko umeće i pouzdanog konja - seča sabljom, kurirsko jahanje i gađanje kopljem, strelom i topuzom. Osim novčane nagrade i pobedničkog pehara, novi ljubičevski vitez dobio je i crveni plašt i sablju, sa ugraviranim natpisom «Ne vadi me bez povoda, ne vraćaj me bez časti».

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