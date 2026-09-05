ČUVARI VINOGRADARSKE TRADICIJE: U Banoštoru otvroeni 30. "Banoštorski dani grožđa"
POKRAJINSKI sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević otvorio je danas u Banoštoru 30. „Banoštorske dane grožđa“, manifestaciju koja tri decenije čuva i promoviše vinogradarsku tradiciju ovog kraja.
Manifestacija je održana u centru Banoštora, u organizaciji Opštine Beočin, Turističke organizacije opštine Beočin, Mesne zajednice Banoštor i Kluba vinogradara i vinara „Sveti Trifun“, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Turističke organizacije Vojvodine.
Tokom tri decenije, „Banoštorski dani grožđa“ prerasli su u jednu od značajnijih turističkih manifestacija opštine Beočin, koja okuplja turiste, učesnike i proizvođače i doprinosi očuvanju običaja, tradicije i kulturnog nasleđa Banoštora.
Nakon obilaska izlagača i štandova, Ivanišević je istakao značaj manifestacije i zahvalio predsednici Opštine Beočin na kontinuiranom angažovanju i inicijativama.
- Beočin je izrastao u ozbiljnu turističku destinaciju, koju sa jedne strane određuje Dunav, a sa druge Fruška gora. Današnja manifestacija, koja slavi 30 godina, dokaz je kontinuiteta. Ne postoji dilema u Pokrajinskoj vladi da li bi trebalo podržati Beočin. Ponosan sam na Opštinu Beočin i na Turističku organizaciju Beočin, kako ova manifestacija iz godine u godinu napreduje, što je dokaz posvećenosti - rekao je Ivanišević.
On je istakao da je ova lokalna manifestacija važna kako za samo mesto, tako i za obogaćivanje turističke ponude AP Vojvodine, dodajući da predstavlja dobar primer jer svako mesto u Pokrajini treba da ima svoju tradicionalnu manifestaciju poput ove u Beočinu.
Prisutnima se obratila i predsednica Opštine Beočin Biljana Janković, istakavši da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam mnogo uradio na polju promocije same opštine i njenih projekata, kao i na promociji turističke ponude, vinara i drugih proizvođača sa teritorije ove opštine. -
-Trideset godina ove manifestacije su kruna susreta na lepom plavom Dunavu. Ovo je manifestacija koju podržava Opština Beočin, verujući u značaj i kvalitet vina ovog kraja - istakla je Janković.
Prema rečima v. d. direktora Turističke organizacije Beočin Ljubice Savatić, ova manifestacija u velikoj meri utiče na lokalnu zajednicu i podstiče ruralni razvoj, dok je entuzijazam vinara doprineo tome da Banoštor postane jedan od centara vinskog turizma.
Ona je dodala da Banoštor broji svega 700 stanovnika, ali da ima više od 12 registrovanih vinarija, te da je cilj da se neguje tradicija i da se Banoštor pozicionira kao atraktivna turistička destinacija, kako na domaćem tako i na međunarodnom turističkom tržištu.
Manifestacija „Banoštorski dani grožđa“ i ove godine okupila je posetioce oko centralne izložbe vina iz banoštorskih i gostujućih vinarija, kao i brojnih udruženja i samostalnih proizvođača hrane, drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića, meda i proizvoda od mesa. Predstavljeni su i zanatski proizvodi i domaća radinost sa teritorije opštine Beočin.
Velikim defileom i demonstracijom prerade grožđa na tradicionalan način, proizvođači vina i grožđa najavili su ovogodišnju berbu, uz bogat kulturno-umetnički program.
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