ČUVARI VINOGRADARSKE TRADICIJE: U Banoštoru otvroeni 30. "Banoštorski dani grožđa"

POKRAJINSKI sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević otvorio je danas u Banoštoru 30. „Banoštorske dane grožđa“, manifestaciju koja tri decenije čuva i promoviše vinogradarsku tradiciju ovog kraja.

FOTO: Pokrajinska vlada

Manifestacija je održana u centru Banoštora, u organizaciji Opštine Beočin, Turističke organizacije opštine Beočin, Mesne zajednice Banoštor i Kluba vinogradara i vinara „Sveti Trifun“, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Turističke organizacije Vojvodine.

Tokom tri decenije, „Banoštorski dani grožđa“ prerasli su u jednu od značajnijih turističkih manifestacija opštine Beočin, koja okuplja turiste, učesnike i proizvođače i doprinosi očuvanju običaja, tradicije i kulturnog nasleđa Banoštora.

FOTO: Pokrajinska vlada

Nakon obilaska izlagača i štandova, Ivanišević je istakao značaj manifestacije i zahvalio predsednici Opštine Beočin na kontinuiranom angažovanju i inicijativama.

- Beočin je izrastao u ozbiljnu turističku destinaciju, koju sa jedne strane određuje Dunav, a sa druge Fruška gora. Današnja manifestacija, koja slavi 30 godina, dokaz je kontinuiteta. Ne postoji dilema u Pokrajinskoj vladi da li bi trebalo podržati Beočin. Ponosan sam na Opštinu Beočin i na Turističku organizaciju Beočin, kako ova manifestacija iz godine u godinu napreduje, što je dokaz posvećenosti - rekao je Ivanišević.

On je istakao da je ova lokalna manifestacija važna kako za samo mesto, tako i za obogaćivanje turističke ponude AP Vojvodine, dodajući da predstavlja dobar primer jer svako mesto u Pokrajini treba da ima svoju tradicionalnu manifestaciju poput ove u Beočinu.

FOTO: Pokrajinska vlada

Prisutnima se obratila i predsednica Opštine Beočin Biljana Janković, istakavši da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam mnogo uradio na polju promocije same opštine i njenih projekata, kao i na promociji turističke ponude, vinara i drugih proizvođača sa teritorije ove opštine. -

-Trideset godina ove manifestacije su kruna susreta na lepom plavom Dunavu. Ovo je manifestacija koju podržava Opština Beočin, verujući u značaj i kvalitet vina ovog kraja - istakla je Janković.

Prema rečima v. d. direktora Turističke organizacije Beočin Ljubice Savatić, ova manifestacija u velikoj meri utiče na lokalnu zajednicu i podstiče ruralni razvoj, dok je entuzijazam vinara doprineo tome da Banoštor postane jedan od centara vinskog turizma.

FOTO: Pokrajinska vlada

Ona je dodala da Banoštor broji svega 700 stanovnika, ali da ima više od 12 registrovanih vinarija, te da je cilj da se neguje tradicija i da se Banoštor pozicionira kao atraktivna turistička destinacija, kako na domaćem tako i na međunarodnom turističkom tržištu.

Manifestacija „Banoštorski dani grožđa“ i ove godine okupila je posetioce oko centralne izložbe vina iz banoštorskih i gostujućih vinarija, kao i brojnih udruženja i samostalnih proizvođača hrane, drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića, meda i proizvoda od mesa. Predstavljeni su i zanatski proizvodi i domaća radinost sa teritorije opštine Beočin.

Velikim defileom i demonstracijom prerade grožđa na tradicionalan način, proizvođači vina i grožđa najavili su ovogodišnju berbu, uz bogat kulturno-umetnički program.

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