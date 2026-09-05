BUKTI POŽAR U SMEDEREVSKOJ PALANCI: Požar na dve lokacije- između Azanje i Selevca i u nehigijenskom naselju
U nehigijenskom naselju u Smederevskoj Palanci danas je došlo do velikog požara, a vatra se brzo proširila prostorom na kome se nalaze improvizovani objekti i veća količina nagomilanog otpada.
Na lice mesta upućene vatrogasno-spasilačke ekipe. Pripadnici vatrogasno-spasilačkih službi preduzeli su sve neophodne mere kako bi lokalizovali požar i sprečili dalje širenje vatrene stihije.
Na terenu su se, pored vatrogasno-spasilačkih ekipa, nalazili i radnici JKP Vodovoda su sa svojom cisternom pomagali u gašenju i pripadnici policije, koji su obezbeđivali mesto događaja i preduzimali mere iz svoje nadležnosti.
Požar je u popodnevnim satima izbio i na području između Azanje i Selevca. Građani se organizuju kako bi sprečili širenje.
Predsednik opštine, Nikola Vučen uputio je hitan apel i molbu sugrađanima koji su u mogućnosti da pomognu u gašenju požara koji je zahvatio područje od ciglane, preko Cerske ulice do Hajdučkog potoka.
-Zbog vetra se vatra brzo širom i hitno je potrebna pomoć u ljudstvu. Požari su trenutno i u Azanji i Selevcu. Na terenu su vatrogasci iz Smederevske Palanke, Velike Plane i Smedereva, koji uložu nadljudske napore. Molimo sve građane koji mogu da se priključe i pomognu u zaustavljanju širenja vatre, navodi u apelu Vučen.
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