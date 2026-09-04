ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Golubac
GOLUBAC – U subotu, 5. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Golubac ostati bez struje.
U periodu od 8 do 13 sati, struju neće imati Krivača Tilva i deo oko manastira Tumane. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
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