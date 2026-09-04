POMOĆ ŠTIĆENICIMA: Novo vozilo Centru za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
POŽAREVAC - Centar za socijalni rad u Požarevcu, odlukom Skupštine grada, dobio je novo specijalizovano vozilo na korišćenje, na neodređeno vreme.
Ono će služiti za potrebe korisnika Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, kojim će oni biti dovoženi od svojih kuća i kasnije vraćani nazad. Vrednost vozila marke „mercedes“, koje ima 17 sedišta, iznosi 11,4 miliona dinara. Od toga, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju dodelilo je Gradu Požarevcu pet miliona dinara, kroz javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave za 2025. godinu.
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