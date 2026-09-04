Srbija

DEŽURSTVA OSTAJU: Ugašen požar na Stolovima poviše Kraljeva

Goran Ćirović

04. 09. 2026. u 11:57

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Požar na Stolovima je zvanično ugašen, ali će vatrogasne ekipe i u narednom periodu nastaviti preventivna dežurstva na područjima koja su se minulih mesec dana našla pod vatrenom stihijom.

ДЕЖУРСТВА ОСТАЈУ: Угашен пожар на Столовима повише Краљева

G.Šljivić

Osim toga, uslediće i procena materijalne štete koju je prizemni požar izazvao na nekoliko stotina hektara ove planine, zahvativši ponajviše nisko listopadno rastinje, suvu travu, ali i delove borove i mešovite šume.

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