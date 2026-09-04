Srbija

SREDNJOVEKOVNI SPEKTAKL U STUDENICI: „Maglič fest“ u nedelju okuplja ljubitelje istorije i tradicije

Goran Ćirović

04. 09. 2026. u 11:43

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Podno svodova manastira Studenice, srednjovekovne zadužbine Nemanjića, u nedelju će biti održan „Maglič fest“, manifestacija posvećena viteštvu, starim zanatima i tradiciji.

СРЕДЊОВЕКОВНИ СПЕКТАКЛ У СТУДЕНИЦИ: „Маглич фест“ у недељу окупља љубитеље историје и традиције

G.Šljivić

Uz atraktivne borbe „gvozdenih vitezova“, posetioci će biti u prilici da prisustvuju nadmetanju oklopljenih konjanika sa kopljima, viteškom turniru i prikazu konjičkih veština, a duh srednjeg veka dodatno će dočarati trubaduri, princeze, zabavljači i žongleri u autentičnim kostimima.

I ove godine biće predstavljeni stari zanati – od kovačkog, preko duboreza i izrade mozaika, do tkanja, opančarstva i izrade srednjovekovnog nakita, uz radionice pletenja, kožarstva i pčelarstva. Za najmlađe, tu su srednjovekovne igre, uz ringišpil, borbe u balonima i oslikavanje lica.

Početak manifestacije u organizaciji TO Kraljevo zakazan je za 12 sati, a ulaz je potpuno besplatan.

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