SVI UZORCI ISPRAVNI:Redovne analize vode iz mreže kraljevačkog „Vodovoda“
Voda za piće iz gradskog „Vodovoda“ u Kraljevu i mikrobioliški i fizičko-hemijski potpuno je ispravna, zaključak je redvnog izveštaja ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje.
Centar za hgijenu i humanu ekologiju ove ustanove za osnovni mikrobiološki i fizičko-hemijski pregled tokom minulog meseca obavio je analizu ukupno 167 uzoraka vode iz sistema JKP „Vodovod“, od kojih 151 iz mreže i 16 sa crpnih stanica.
- Svi analizirani uzorci u odnosu na kontrolisane parametre bili su ispravni – navodi se u izveštaju kraljevačkog ZZJZ dostavljenom Gradskom veću, dodajući da uzorkovana voda za analizu na fenolne materije iz Ibara nije prelazila MDK vrednosti prpisane Pravlnikom o hemijskoj ispravnosti vode za piće.
Preporučujemo
KIKINDSKE TAMBURAŠKE SVEČANOSTI: Večeras i sutra sviraju „Gospon tamburaši“ i „La banda“
04. 09. 2026. u 16:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)