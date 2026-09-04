Srbija

SVI UZORCI ISPRAVNI:Redovne analize vode iz mreže kraljevačkog „Vodovoda“

Goran Ćirović

04. 09. 2026. u 11:33

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Voda za piće iz gradskog „Vodovoda“ u Kraljevu i mikrobioliški i fizičko-hemijski potpuno je ispravna, zaključak je redvnog izveštaja ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje.

СВИ УЗОРЦИ ИСПРАВНИ:Редовне анализе воде из мреже краљевачког „Водовода“

G.Šljivić

Centar za hgijenu i humanu ekologiju ove ustanove za osnovni mikrobiološki i fizičko-hemijski pregled tokom minulog meseca obavio je analizu ukupno 167 uzoraka vode iz sistema JKP „Vodovod“, od kojih 151 iz mreže i 16 sa crpnih stanica.

- Svi analizirani uzorci u odnosu na kontrolisane parametre bili su ispravni – navodi se u izveštaju kraljevačkog ZZJZ dostavljenom Gradskom veću, dodajući da uzorkovana voda za analizu na fenolne materije iz Ibara nije prelazila MDK vrednosti prpisane Pravlnikom o hemijskoj ispravnosti vode za piće.

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