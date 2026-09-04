ĆUPRIJA KONAČNO NA REMONTU: Sanacija starog mosta preko Ibra preusmerena „Putevima Srbije“
Rekonstrukcija starog, dotrajalog i zubom vremena oštećenog starog mosta preko Ibra u centru Kraljeva, iz nadležnosti lokalne samouprave odlukom odbornika Skupštine grada presusmerena je na državu, odnosno na „Puteve Srbije“.
Prenosom investitorskih prava, ovo preduzeće će kompletirati projektnu dokumentaciju, finansirati i obaviti kompletnu rekonstukciju mosta, a početak radova, prema rečima dr Predraga Terzića, gradonačelnika Kraljeva, očekuje se d kraja ovog meseca.
- Procenjena vrednost ovog kapitalnog projekta, od vitalnog značaja za naš grad, je oko 190 miliona dinara. S bzirom da će troškove snositi država, sredstva koja smo mi predvideli za ovu namenu iz gradskog budžeta iskristićemo za druge infrastrukturne projekte – pojašnjava gradonačelnik Terzić.
Rekonstrukcija mosta je višegodišnja tema u Kraljevu, a preporučena je i elaboratom Instituta IMS o konstruktivnom stanju ove ćuprije. Sredinom avgusta 2024. godine inspekcija je, podsećamo, zbog očiglednih oštećenja zabranila saobraćaj za sva teretna vozila teža od 3,5 tone. Iako nadležni tvrde suprotno, kako je vreme odmicalo, ovu zabranu gotovo da niko nije poštovao.
SAVSKI MOST PREKO IBRA
STARI most, dugačak 149 metara, spajajući Kruševac, Trstenik i Vrnjačku Banju, naselja Ribnicu i Beranovac, sa centrom Kraljeva, sagrađen je sredinom 20. veka i to od delova beogradskog mosta kralja Aleksandra preko Save. Uz njega je 2008. izgrađen novi most na kojem se paralelno odvija saobraćaj iz centra grada prema prigradskim naseljima i susednim gradovima.
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