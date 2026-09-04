Srbija

VERA, LJUBAV, NADA: Koncert duhovne muzike "Gospod je pastir moj" u Iloku, u subotu, 5. septembra

Ljiljana Preradović

04. 09. 2026. u 09:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna parohija Ilok, u subotu, 5. septembra prirediće koncert duhovne muzike Gospod je pastir moj.

ВЕРА, ЉУБАВ, НАДА: Концерт духовне музике Господ је пастир мој у Илоку, у суботу, 5. септембра

FOTO: SPC Ilok

Na koncertu koji se organizuje uz blagoslov mitropolita sremskog Vasilija, učestvuju hor Sveti đakon Avakum iz Kragujevca, Jovan tešić, KK "Zvono" iz Bačke palanke i Đurđevak iz Bobote.

Početak koncerta je u 18 časova.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike

MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike