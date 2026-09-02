Srbija

NOVI ZEMLJOTRES U SRBIJI: Epicentar na jugoistoku zemlje

В.Н.

02. 09. 2026. u 07:23

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APARATI Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su zemljotres na krajnjem jugostoku Srbije, na području grada Dimitrovgrada.

НОВИ ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Епицентар на југоистоку земље

Foto: AI generated/Gemini

Potres od 2,3 stepena po Rihteru zabeležen je sinoć nešto pre 22 časa, u 21.41 sat.

Reč je o slabom zemljotresu.

Polovinom avgusta takođe je zabeležen potres u tom gradu.

(Kurir)

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