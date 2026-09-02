NOVI ZEMLJOTRES U SRBIJI: Epicentar na jugoistoku zemlje
APARATI Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su zemljotres na krajnjem jugostoku Srbije, na području grada Dimitrovgrada.
Potres od 2,3 stepena po Rihteru zabeležen je sinoć nešto pre 22 časa, u 21.41 sat.
Reč je o slabom zemljotresu.
Polovinom avgusta takođe je zabeležen potres u tom gradu.
(Kurir)
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