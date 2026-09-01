U KLUPAMA 91 ĐAK: Gradonačelnik Novog Sada posetio prvake u OŠ "Desanka Maksimović" u Futogu
GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin posetio je danas Osnovnu školu „Desanka Maksimović“ u Futogu, gde je pozdravio prvake koji su danas prvi put seli u školske klupe i tom prilikom obišao novu, savremeno opremljenu fiskulturnu salu.
Tokom susreta sa najmlađim učenicima, on im je uručio besplatne komplete udžbenika, koje je obezbedio Grad Novi Sad ne samo za prvake, već za sve osnovce u gradu.
U Osnovnu školu „Desanka Maksimović“ koju pohađa oko 688 učenika, ove školske godine upisan je 91 đak prvak. Njima je gradonačelnik Mićin poželeo srećan početak školovanja, mnogo uspeha, znanja i lepih trenutaka tokom školskih dana.
- Najlepše je kada školsku godinu započinjemo u novim, modernizovanim objektima i sa boljim uslovima za našu decu. Posebno mi je drago što prvaci danas svoj prvi školski dan počinju uz besplatne udžbenike, a oni i njihovi stariji drugari dobijaju savremen prostor za sport i fizičko vaspitanje. Ulaganje u škole je ulaganje u našu decu i njihovu budućnost - rekao je gradonačelnik.
Radovi na izgradnji nove fiskulturne sale i dogradnji škole započeli su 2024. godine. Prethodna fiskulturna sala bila je stara, neuslovna i nedovoljna za potrebe velikog broja učenika, dok je škola sada dobila potpuno nov, veliki i moderan sportski prostor, sa savremenom opremom i svim neophodnim pratećim sadržajima. Nova sala pruža učenicima znatno bolje uslove za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, ali i za bavljenje sportom, razvijanje zdravih navika i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
- Ovo je primer kako treba da izgleda ulaganje u obrazovanje. Deca sada imaju prostor kakav zaslužuju. Na mestu starog i neuslovnog prostora od oko 300 kvadratnih metara, ova škola u Futogu je dobila savremeni sportski objekat od preko 1.400 kvadratnih metara - veliku, modernu i potpuno opremljenu salu, sa pratećim objektima, koju će moći da koristi 700 učenika. Želimo da svaka škola u Novom Sadu, bilo u gradu ili u prigradskim naseljima, bude mesto u kojem će se deca osećati sigurno, motivisano i podstaknuto da uče, rastu i napreduju - dodao je gradonačelnik.
Ukupna vrednost projekta dogradnje škole i izgradnje sportske sale iznosi oko 278,5 miliona dinara, dok je za same radove izdvojeno preko 260 miliona dinara. Poseti su prisustvovali i članica Gradskog veća za obrazovanje Milica Vučićević i direktor OŠ „Desanka Maksimović“ Futog Slobodan Egelja.
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