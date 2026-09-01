Srbija

U KLUPAMA 91 ĐAK: Gradonačelnik Novog Sada posetio prvake u OŠ "Desanka Maksimović" u Futogu

Ljiljana Preradović

01. 09. 2026. u 14:00

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GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin posetio je danas Osnovnu školu „Desanka Maksimović“ u Futogu, gde je pozdravio prvake koji su danas prvi put seli u školske klupe i tom prilikom obišao novu, savremeno opremljenu fiskulturnu salu.

У КЛУПАМА 91 ЂАК: Градоначелник Новог Сада посетио прваке у ОШ Десанка Максимовић у Футогу

FOTO: Grad Novi Sad

Tokom susreta sa najmlađim učenicima, on im je uručio besplatne komplete udžbenika, koje je obezbedio Grad Novi Sad ne samo za prvake, već za sve osnovce u gradu.

U Osnovnu školu „Desanka Maksimović“ koju pohađa oko 688 učenika, ove školske godine upisan je 91 đak prvak. Njima je gradonačelnik Mićin poželeo srećan početak školovanja, mnogo uspeha, znanja i lepih trenutaka tokom školskih dana.

FOTO: Grad Novi Sad

- Najlepše je kada školsku godinu započinjemo u novim, modernizovanim objektima i sa boljim uslovima za našu decu. Posebno mi je drago što prvaci danas svoj prvi školski dan počinju uz besplatne udžbenike, a oni i njihovi stariji drugari dobijaju savremen prostor za sport i fizičko vaspitanje. Ulaganje u škole je ulaganje u našu decu i njihovu budućnost - rekao je gradonačelnik.

Radovi na izgradnji nove fiskulturne sale i dogradnji škole započeli su 2024. godine. Prethodna fiskulturna sala bila je stara, neuslovna i nedovoljna za potrebe velikog broja učenika, dok je škola sada dobila potpuno nov, veliki i moderan sportski prostor, sa savremenom opremom i svim neophodnim pratećim sadržajima. Nova sala pruža učenicima znatno bolje uslove za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, ali i za bavljenje sportom, razvijanje zdravih navika i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

FOTO: Grad Novi Sad

- Ovo je primer kako treba da izgleda ulaganje u obrazovanje. Deca sada imaju prostor kakav zaslužuju. Na mestu starog i neuslovnog prostora od oko 300 kvadratnih metara, ova škola u Futogu je dobila savremeni sportski objekat od preko 1.400 kvadratnih metara - veliku, modernu i potpuno opremljenu salu, sa pratećim objektima, koju će moći da koristi 700 učenika. Želimo da svaka škola u Novom Sadu, bilo u gradu ili u prigradskim naseljima, bude mesto u kojem će se deca osećati sigurno, motivisano i podstaknuto da uče, rastu i napreduju - dodao je gradonačelnik.

Ukupna vrednost projekta dogradnje škole i izgradnje sportske sale iznosi oko 278,5 miliona dinara, dok je za same radove izdvojeno preko 260 miliona dinara. Poseti su prisustvovali i članica Gradskog veća za obrazovanje Milica Vučićević i direktor OŠ „Desanka Maksimović“ Futog Slobodan Egelja.

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