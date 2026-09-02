OČEKUJU POMOĆ DA VRATE BAR KROVOVE: Posledice oluje u delovima Gornjeg Milanovca i Čačka

NAKON snažnog nevremena koje je pre dva dana protutnjalo delovima Gornjeg Milanovca i Čačka, Opština Gornji Milanovac formiraće posebne komisije koje će izaći na teren i izvršiti procenu stravične štete na stambenim objektima, poljoprivredi i infrastrukturi.

Foto V. Ilić

Istoj podršci i brzoj pomoći od strane gradskih vlasti nadaju se i meštani oštećenih čačanskih sela, čija su domaćinstva pretrpela teška razaranja usled olujnog vetra i grada.

Građani milanovačke opštine oštećenu imovinu mogu prijaviti na Jedinstvenom upravnom mestu u zgradi Opštine (Takovska 2), posle čega će formirane komisije obići svaku lokaciju. Broj i sastav komisija zavisiće od broja pristiglih prijava, a sve informacije građani mogu da dobiju od načelnika Opštinskog štaba za vanredne situacije Milorada Dimitrijevića.

Nevreme je u milanovačkom kraju oštetilo brojne krovove, fasade i prozore, dok je grad omlatio voćnjake neposredno pred berbu. Pokidane vodove i kvarove na elektromreži terenske ekipe uspele su da saniraju.

Jednako dramatično bilo je i u čačanskim selima Gornja Gorevnica i Milićevci, gde se meštani uzdaju u hitnu finansijsku i materijalnu pomoć Grada Čačka kako bi pokrili kuće pre dolaska jesenjih kiša.

Miloš Glišović, žitelj Milićevaca, svedoči da ni najstariji meštani ne pamte ovakvu silinu nepogode.

Foto V. Ilić

– Vetar mi je odneo celu konstrukciju krova sa senika, a oštećena mi je i kuća. Jedva sam živu glavu izvukao, jer sam se sakrio u auto pored senika. Vetar je bio toliko jak da je oborio gredu koja je pala tačno na automobil, probila šoferšajbnu i zamalo me ubila. Nadamo se da će nam Grad pomoći da obnovimo krovove, jer mi od naših skromnih primanja to sami ne možemo – ispričao je Glišović.

Izuzetno teška situacija zadesila je i domaćinstvo Radovana Nedeljkovića iz istog sela, kome je olujni vetar u potpunosti skinuo krov sa porodične kuće.

– Nismo mogli da verujemo šta se dešava, uplašili smo se za sopstvene živote... To je izgledalo kao pravi tornado, nosilo je sve pred sobom! Kada smo videli da smo ostali bez krova nad glavom, ostali smo u šoku. Očekujemo od gradskih vlasti da nam pomognu što pre, dok ne krenu hladnije vreme i padavine – poručuje Nedeljković.