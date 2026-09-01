Srbija

U ATELJEU CENTRU ZA KULTURU: Smederevska 42. Međunarodna likovna kolonija „Grafika”

Јелена Илић
Jelena Ilić

01. 09. 2026. u 12:16

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U ateljeu Centru za kulturu Smederevo ove sedmice, sve do nedelje, 6. septembra, održava se 42. Međunarodna likovna kolonija „Grafika”.

У АТЕЉЕУ ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ: Смедеревска 42. Међународна ликовна колонија „Графика”

Foto: CZK Smederevo

Manifestacija koja više od četiri decenije svedoči o mogućnostima likovnog izraza u oblasti grafike i sa pažnjom i ozbiljnošću neguje grafiku, okuplja ove godine osam priznatih umetnika iz zemlje i regiona.

Tokom sedmodnevnog rada, grafičari će na slobodnu temu stvarati nova dela primenjujući zahtevne tehnike visoke i duboke štampe, čime će dodatno obogatiti umetnički fond smederevskog Centra za kulturu Smederevo.

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