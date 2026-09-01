KNJIŽEVNI OPUS MILORADA PAVIĆA: Program u NB „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu
U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu, u četvrtak, 3. septembra, sa početkom u 19 sati, biće priređeno predstavljanje izdanja „Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića”.
Ovim izdanjem, koje je priredio i uredio dr Sava Damjanov, čitaocima se pruža potpuniji uvid u književni rad jednog od najznačajnijih autora i istoričara književnosti poslednjih decenija 20. i početka 21. veka.
Preporučujemo
SILOM PRILIKA BESPLATAN PARKING: Pao sistem za naplatu u Leskovcu
01. 09. 2026. u 13:48
STIHIJA POD KONTROLOM: Nastavlja se gašenje požara na Stolovima
01. 09. 2026. u 13:31
RADOVI U GRADU I U SELIMA: Izmene režima saobraćaja u Rudaru, Mrštanu i centru Leskovca
01. 09. 2026. u 13:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)