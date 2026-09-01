Srbija

KNJIŽEVNI OPUS MILORADA PAVIĆA: Program u NB „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu

Goran Ćirović

01. 09. 2026. u 11:15

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U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu, u četvrtak, 3. septembra, sa početkom u 19 sati, biće priređeno predstavljanje izdanja „Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića”.

КЊИЖЕВНИ ОПУС МИЛОРАДА ПАВИЋА: Програм у НБ „Стефан Првовенчани“ у Краљеву

G.Šljivić

Ovim izdanjem, koje je priredio i uredio dr Sava Damjanov, čitaocima se pruža potpuniji uvid u književni rad jednog od najznačajnijih autora i istoričara književnosti poslednjih decenija 20. i početka 21. veka.

Kako je najavljeno, o značaju ovog izdanja i Pavićevom književnom i istoriografskom radu govoriće dr Sava Damjanov.

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