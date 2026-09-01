MNOGO ZNAČI SVAKI METAR ASFALTA: Obnova saobraćajne infrastrukture na seoskom i prigradskom području Kraljeva
Osluškujući i izlazeći u susret potrebama meštana, kraljevačka lokalna samouprava je, u sklopu obnove saobraćajne infrastrukture na seoskom i prigradskom području, samo tokom minulih mesec dana, omogućila asfaltiranje više putnih pravaca u Vrdlima, Ribnici, Konarevu, Jarčujku, Mataruškoj Banji i Lađevcima.
- Za stanovnike kraljevačkih sela i prigradskih naselja dobar put nije samo asfalt. On znači bezbedniji odlazak dece u vrtić i školu, lakši dolazak do posla, ambulante, svojih imanja, rečju bolje uslove za život i ostanak mladih na selu – kaže dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.
Uprkos visokim, gotovo tropskim dnevnim temperaturama, kraljevački „putari“ rade punom parom. Tako je u Vrdilama novi asfalt dobila Ulica Branka Radičevića, u dužini od 250 metara. U Ribnici je asfaltirana Ulica Živojina Mišića, na deonici dugoj 360 metara, a asfaltirano je i 180 metara Takovska ulice u kojima, prema rečima ovdašnjih, meštana živi veliki broj mladih porodica sa decom.
Asfalt je posle gotovo četiri decenije stigao u Proletersku ulicu u Mataruškoj Banji, u Jarčujku je obnovljeno 250 metara Četvrte čibukovačke ulice, za šta je izdvojeno oko 1,9 miliona dinara, dok su u Lađevcima podno Kotlenika, asfaltom presvučene dve ulice u ukupnoj dužini od 500 metara.
- Svaki metar asfalta je veoma važan za celo selo, i zbog dece, zaposlenih, ovdašnjih poljoprivrednika, kao i svakodnevnog transporta mleka – pručuju meštani Lađevaca.
Radovi na rekonstrukciji saobraćajne infrastrukture nastavljeni su i u Konarevu, a iz lokalne samouprave poručuju da će se ulaganja nastaviti i na drugim seoskim područjima kraljevačkog krja.
- Radimo na zahtev meštana i trudimo se da, u skladu sa mogućnostima i raspoloživim sredstvima, izađemo u susret svim našim građanima – kaže Biljana Rakić, v.d. direktora ovdašnjeg JP za uređivanje građevinskog zemljišta.
JOŠ ULAGANjA
U Ribnici je u toku i druga faza izgradnje atmosferske kanalizacije u Ulici Đure Dukića, dužine 744 metra, čija je vrednost procenjena na 41 milion dinara a planirana je i obnova Izletničke ulice u dužini od 500 metara, za šta će biti izdvojeno 35 miliona dinara.
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