Srbija

POZIV PESNICIMA: Književni konkurs "Vojislav Ilić Mlađi"

Dušanka Novković

01. 09. 2026. u 10:31

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ŽABARI - Centar za kulturu u Žabarima raspisao je konkurs za književnu nagradu „Vojislav Ilić Mlađi“, za najbolji neobjavljeni sonet i najbolju neobjavljenu dečju pesmu.

ПОЗИВ ПЕСНИЦИМА: Књижевни конкурс Војислав Илић Млађи

D. Novković

Zainteresovani treba da pošalju najviše tri svoje pesme, otkucane u tri primerka i potpisana šifrom, na poštansku ili mejl adresu Centra za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“, najkasnije do 18. septembra. Najbolji radovi biće objavljeni na internet sajtu Opštine Žabari. Vojislav Ilić Mlađi (1877-1944) iz Oreovice kod Žabara, bio je jedan od najčitanijih srpskih pisaca između dva svetska rata. Osim pisanjem, bavio se i prevođenjem dela Puškina, Ljermontova, Getea, Šilera, Lamartina.

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