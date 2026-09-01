POZIV PESNICIMA: Književni konkurs "Vojislav Ilić Mlađi"
ŽABARI - Centar za kulturu u Žabarima raspisao je konkurs za književnu nagradu „Vojislav Ilić Mlađi“, za najbolji neobjavljeni sonet i najbolju neobjavljenu dečju pesmu.
Zainteresovani treba da pošalju najviše tri svoje pesme, otkucane u tri primerka i potpisana šifrom, na poštansku ili mejl adresu Centra za kulturu „Vojislav Ilić Mlađi“, najkasnije do 18. septembra. Najbolji radovi biće objavljeni na internet sajtu Opštine Žabari. Vojislav Ilić Mlađi (1877-1944) iz Oreovice kod Žabara, bio je jedan od najčitanijih srpskih pisaca između dva svetska rata. Osim pisanjem, bavio se i prevođenjem dela Puškina, Ljermontova, Getea, Šilera, Lamartina.
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