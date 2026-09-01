NOVA ŠKOLSKA GODINA U VUKOVOM KRAJU: Čestitka za 650 đaka prvaka od gradonačelnice
PRVI septembar je poseban dan za svaku porodicu školarca. Za 650 lozničkih prvaka on označava prvi korak u školski život, a za njihove roditelje trenutak ponosa, radosti i novih očekivanja. Želim im da školu zavole, da sa radoznalošću stiču znanja, sklapaju prijateljstva i sa osmehom dolaze na nastavu.
Ovim rečima je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić čestitala polazak u školu đacima prvacima.
U novoj školskoj godini u Loznici će, u 19 škola, znanje sticati oko 8.500 osnovaca i srednjoškolaca, uz podršku 871 prosvetnog radnika. Grad će i dalje biti oslonac obrazovnim ustanovama, učenicima i porodicama, kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje ali i kroz stipendije, nagrade i podršku talentovanim i uspešnim đacima.
- Svim učenicima želim srećan 1. septembar i uspešnu školsku godinu. Neka vam svaki školski dan donese novo znanje, dobro druženje i veru u sopstvene mogućnosti. Roditeljima i prosvetnim radnicima želim strpljenje, snagu i mnogo razloga za ponos - poručila je Lukićeva.
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