NOVA ŠKOLSKA GODINA U VUKOVOM KRAJU: Čestitka za 650 đaka prvaka od gradonačelnice

PRVI septembar je poseban dan za svaku porodicu školarca. Za 650 lozničkih prvaka on označava prvi korak u školski život, a za njihove roditelje trenutak ponosa, radosti i novih očekivanja. Želim im da školu zavole, da sa radoznalošću stiču znanja, sklapaju prijateljstva i sa osmehom dolaze na nastavu.

V Mitrić

Ovim rečima je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić čestitala polazak u školu đacima prvacima.

U novoj školskoj godini u Loznici će, u 19 škola, znanje sticati oko 8.500 osnovaca i srednjoškolaca, uz podršku 871 prosvetnog radnika. Grad će i dalje biti oslonac obrazovnim ustanovama, učenicima i porodicama, kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje ali i kroz stipendije, nagrade i podršku talentovanim i uspešnim đacima.

- Svim učenicima želim srećan 1. septembar i uspešnu školsku godinu. Neka vam svaki školski dan donese novo znanje, dobro druženje i veru u sopstvene mogućnosti. Roditeljima i prosvetnim radnicima želim strpljenje, snagu i mnogo razloga za ponos - poručila je Lukićeva.