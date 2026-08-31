IZGOREO POZNATI MARKET U VRŠCU: Vatra izbila oko ponoći, dim još kulja iz ruševina

MONTAŽNI objekat jednog poznatog marketa, koji se nalazi u Panonskoj ulici u Vršcu, potpuno je izgoreo u požaru, koji ga je zahvatio u nedelju oko ponoći.

Foto: J.Baljak

Vatra je progutala oko 1.200 kvadratnih metara površine i svu robu koja se nalazila unutra. Materijalna šteta je ogromna, a uzrok ove katastrofe još nije poznat.

U gašenju požara učestvovalo je 15 vatrogasaca sa pet vozila. Kada su dobili prvu dojavu, požar je već bio u razbuktaloj fazi.

Objektu nije bilo spasa, ali su uspeli da spreče širenje plamena na susednu luksuznu salu za proslave, kao i na okolne kuće, iako su, prema rečima očevidaca, veliki užareni komadi leteli na sve strane.

Vatra je stavljena pod kontrolu oko jedan sat iza ponoći, ali njeno dogašavanje i dalje traje. Dim još tinja iz ruševina i širi se celim gradom, a po ulicama pada i vrela piljevina.