JAVNI UVID U IZMENE PLANA ZA DOBRIČEVO KOD ĆUPRIJE: Zbog dosta primedbi, promenjen datum održavanja javne sednice

U ZGRADI Opštinske uprave u Ćupriji još tri dana – do 3. septembra, traje javni uvid u u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Foto: Printskrin/ćuprija.rs

Izmene ovog plana izazvale su priličnu pažnju Ćupričana i na njega je pristigao veći broj primedbi, pa je nadležno odeljenje obavestilo građane o promeni termina održavanja javne sednice Komisije za planove usled većeg broja primedbi koje je potrebno razmotriti.

Umesto 4. septembra, kako je ranije planirano, sednica Komisije za planove biće održana 11. septembra u 13 sati u sali Opštinske uprave.