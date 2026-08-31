Srbija

JAVNI UVID U IZMENE PLANA ZA DOBRIČEVO KOD ĆUPRIJE: Zbog dosta primedbi, promenjen datum održavanja javne sednice

Зорана Рашић
Zorana Rašić

31. 08. 2026. u 13:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U ZGRADI Opštinske uprave u Ćupriji još tri dana – do 3. septembra, traje javni uvid u u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“ sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЗА ДОБРИЧЕВО КОД ЋУПРИЈЕ: Због доста примедби, промењен датум одржавања јавне седнице

Foto: Printskrin/ćuprija.rs

Izmene ovog plana izazvale su priličnu pažnju Ćupričana i na njega je pristigao veći broj primedbi, pa je nadležno odeljenje obavestilo građane o promeni termina održavanja javne sednice Komisije za planove usled većeg broja primedbi koje je potrebno razmotriti.

Umesto 4. septembra, kako je ranije planirano, sednica Komisije za planove biće održana 11. septembra u 13 sati u sali Opštinske uprave.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE