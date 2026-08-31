Srbija

NAJAVA TRETMANA: U Požarevcu sutra suzbijanje larvi komaraca

Dušanka Novković

31. 08. 2026. u 12:33

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POŽAREVAC - Za utorak, 1. septembar, za područje Požarevca najavljeno je još jedno suzbijanje larvi komaraca.

НАЈАВА ТРЕТМАНА: У Пожаревцу сутра сузбијање ларви комараца

D.N.

Tretman će se sprovesti na staništima larvi – rekama, kanalima i barama. Ova aktivnost realizuje se u skladu sa ugovorom od 1. aprila, u okviru programa za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije - centralna Srbija za 2026. godinu.

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