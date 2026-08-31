UPOZORENJE VOJSKE SRBIJE: Vojne vežbe na poligonu „Peskovi“
VELIKO GRADIŠTE - Jedinice Vojske Srbije izvodiće gađanje iz pešadijskog naoružanja na vojnom poligonu “Peskovi“ u ataru sela Kusiće, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25. i 29. septembra.
U tim danima u blizini poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega. Poligonsko-strelišni prostor biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: “Ne idi dalje – gađa se!“ i obezbeđen stražarima. Zabranjeno je i svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih projektila i njihovih delova, jer to može biti opasno po život. Vojska Srbije saopštava da neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji budu nastali usled nepoštovanja navedenih zabrana.
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