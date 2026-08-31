PARAĆINCI SE POPELI NA RTANJ: Uspon iz mističnu planinu iz dva pravca

PLANINARI iz paraćinske opštine okupljeni u PK "Javorak" nisu mirovali ni proteklog vikenda, već su učestvovali u akciji „Rtanj iz dva pravca“.

Foto: PK "Javorak"

Stazom preko Sitne reke na vrh se ispelo četrnaestoro planinara, dok je u pohodu južnom stazom na cilj stiglo desetoro.

Kako ističu u „Javorku“, vreme za planinarenje je bilo savršeno, a dan lep i ispunjen aktivnostima. Posebne pohvale uputili su mladim planinarima koji su „kao od šale“ prešli celu stazu.

Bez problema na vrh je stigla i ekipa preko Sitne stene, za šta im je bilo potrebno nešto više od tri sata.