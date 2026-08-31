Srbija

PARAĆINCI SE POPELI NA RTANJ: Uspon iz mističnu planinu iz dva pravca

Зорана Рашић
Zorana Rašić

31. 08. 2026. u 12:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PLANINARI iz paraćinske opštine okupljeni u PK "Javorak" nisu mirovali ni proteklog vikenda, već su učestvovali u akciji „Rtanj iz dva pravca“.

ПАРАЋИНЦИ СЕ ПОПЕЛИ НА РТАЊ: Успон из мистичну планину из два правца

Foto: PK "Javorak"

Stazom preko Sitne reke na vrh se ispelo četrnaestoro planinara, dok je u pohodu južnom stazom na cilj stiglo desetoro.

Kako ističu u „Javorku“, vreme za planinarenje je bilo savršeno, a dan lep i ispunjen aktivnostima. Posebne pohvale uputili su mladim planinarima koji su „kao od šale“ prešli celu stazu.

Bez problema na vrh je stigla i ekipa preko Sitne stene, za šta im je  bilo potrebno nešto više od tri sata.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE