BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI: Za školarce u Domu zdravlja "Novi Sad" u ambulanti na Limanu

SPECIJALISTIČKA služba Doma zdravlja "Novi Sad", u susret novoj školskoj godini organizuje besplatne preventivne preglede dece i omladine đkolskog uzrasta. Pregledi se organizuju u subotu, 5. septembra.

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Oftalmolozi, fizijatri i ORL specijalisti pregledaće školarace u ambulanti Liman, u periodu od 7 do 14 časova. Svi zainteresovani svoj termin mogu zakazati pozivom na broj 021 4879 848, svakog dana do petka, 4. septembra, u periodu od 8 do 12 časova.

Planirana akcija ima za cilj blagovremeno otkrivanje i lečenje poremećaja funkcije vida, lokomotornog aparata i sluha kod dece. U slučaju uočavanja zdravstvenog problema, dete će biti upućeno na nastavak lečenja kod nadležnog specijaliste.