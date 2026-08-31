AKCIJA „VOJNI LEKAR NA SELU“: Zdravstvene kontrole preventivno u Štubiku i Jabukovcu (FOTO/VIDEO)

MEŠTANI Štubika i Jabukovca danas imaju priliku da obave preventivne zdravstvene preglede u okviru projekta „Vojni lekar na selu“, koji se realizuje kroz program civilno-vojne saradnje, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Foto: S.M.Jovanović

Pripadnici Timočke brigade i 31. pešadijskog bataljona Treće brigade Kopnene vojske, u saradnji sa Crvenim krstom Negotin danas u okviru akcije „Vojni lekar na selu“ borave u Štubiku i Jabukovcu, brdsko-planinskim selima u opštini Negotin.

-Cilj nam je da zdravstvenu zaštitu približimo što većem broju pacijenata i učine je dostupnijom ljudima koji žive daleko od zdravstvenih ustanova. Realizujemo preventivne medicinske preglede čiji je znalaj u tome da rano otkrivanje bolesti i blagovremeni početak terapije mogu biti ključni za terapijski tok – kaže dr Stefan Šović.

U Štubiku su se, ovim preventivnim pregledima, odazvali uglavnom stariji pacijenti, koji ističu da im ovakvi pregledi i te kako znače jer su od Negotina udaljeni 20 kilometara.

-Ovo je mnogo dobra akcija i trebalo bi da se češće organizuje. Meni je lekar utvrdio da nakon pet operacija imam visok pritisak i posavetovao da se javim internisti. Nama su ovakve akcije vrlo značajne, da ne idemo 20 km u Negotinu, nego da se lečimo u svom selu, jer smo stari ljudi, nemamo prevoz. Puno im hvala što su došli – kaže Branivoje Nikolić, meštanin Štubika.

Cilj akcije je, navode u Vojsci Srbije, da se stanovnicima seoskih i teže dostupnih područja omogući lakši pristup zdravstvenoj zaštiti, ali i da se kroz preventivne preglede i razgovor sa lekarima ukaže na značaj brige o zdravlju i ranog otkrivanja zdravstvenih problema.

-Interesovanje je odlično i mi smo zadovoljni današnjim odzivom, ali ovom prilikom pozivam meštane da se kad čuju da dolazimo u njihovo selo odazovu u još većem broju – dodaje dr Šović.

Foto: S.M.Jovanović Paketi Crvenog krsta za meštane

Tokom akcije, Crveni krst Negotin podelio je meštanima Štubika i Jabukovca koji su se odazvali pregledima humanitarnu pomoć, koja je obuhvatila prehrambene proizvode i sredstva za higijenu.

- Odziv građana je dobar, tim pre što lekari u selo dolaze jednom, dvaput nedeljno, a ovo im odgovara da provere svoje zdravstveno stanje. Mi smo im , u skladu sa našim mogućnostima, pripremili pakete sa prehrambenim i sredstvima za higijenu. Cilj akcije je, pre svega, preventiva. Od jutros se vidi da neki meštani nisu ni svesni da imaju povišen krvni pritisak iako su popili terapiju, pa ih je doktor uputio na dodatne analize i konsultacije sa specijalistom oko eventualne promene terapije. Cilj je da se ljudima pomogne da svoje zdravstveno stanje poprave, da prenebegnu neke neželjene posledice – kaže Ljubica Marinković iz Crvenog krsta Negotin.

Projekat „Vojni lekar na selu“ Vojska Srbije realizuje širom zemlje, nastojeći da zdravstvene usluge približi stanovništvu ruralnih sredina. Kako ističu organizatori, ovakve aktivnosti, pored pružanja zdravstvene podrške, deo su šire civilno-vojne saradnje i doprinose jačanju veze Vojske Srbije sa lokalnim zajednicama.