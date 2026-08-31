ŠKOLE SPREMNE ZA 1. SEPTEMBAR: Sastanak gradonačelnice Smedereva sa Aktivom direktora
Smederevske škole spremne su za početak nastave 1. septembra. Ovo je zaključak sa sastanka koga je uoči početka nove školske godine, gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović održala sa Aktivom direktora osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada.
Konstatovano je da su sve škole spremne za uspešan početak nastave, jer su tokom letnjeg raspusta obavljeni potrebni radovi, što će i ubuduće iz bezbednosnih razloga biti praksa, saopšteno je iz Gradske uprave.
- Naš cilj je kontinuirana modernizacija škola i stvaranje najkvalitetnijih uslova za učenje i rad, kako za učenike, tako i za prosvetne radnike.Nastavićemo da podržavamo projekte koji unapređuju rad škola i njihovu opremljenost kao i energetsku efikasnost školskih objekata, jer svako dete u našem gradu zaslužuje moderne i podsticajne uslove za razvoj - izjavila je gradonačelnica i pozvala direktore škola da na vreme dostave projekte za naredni period, kako bi lokalna samouprava zajedno sa resornim ministarstvima pružila adekvatnu podršku u njihovoj realizaciji.
Naglašeno je da se pre početka grejne sezone u svim školama provere sistemi grejanja kako bi bile potpuno spremne za predstojeći zimski period.
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