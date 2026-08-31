Srbija

ŠKOLE SPREMNE ZA 1. SEPTEMBAR: Sastanak gradonačelnice Smedereva sa Aktivom direktora

Јелена Илић
Jelena Ilić

31. 08. 2026. u 11:05

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Smederevske škole spremne su za početak nastave 1. septembra. Ovo je zaključak sa sastanka koga je uoči početka nove školske godine, gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović održala sa Aktivom direktora osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada.

ШКОЛЕ СПРЕМНЕ ЗА 1. СЕПТЕМБАР: Састанак градоначелнице Смедерева са Активом директора

foto Grad Smederevo.jpg

Konstatovano je da su sve škole spremne za uspešan početak nastave, jer su tokom letnjeg raspusta obavljeni potrebni radovi, što će i ubuduće iz bezbednosnih razloga biti praksa, saopšteno je iz Gradske uprave.

- Naš cilj je kontinuirana modernizacija škola i stvaranje najkvalitetnijih uslova za učenje i rad, kako za učenike, tako i za prosvetne radnike.Nastavićemo da podržavamo projekte koji unapređuju rad škola i njihovu opremljenost  kao i energetsku efikasnost školskih objekata, jer svako dete u našem gradu zaslužuje moderne i podsticajne uslove za razvoj  - izjavila je gradonačelnica  i pozvala direktore škola da na vreme dostave projekte za naredni period, kako bi lokalna samouprava zajedno sa resornim ministarstvima pružila adekvatnu podršku u njihovoj realizaciji.

Naglašeno je da se pre početka grejne sezone u svim školama provere sistemi grejanja kako bi bile potpuno spremne za predstojeći zimski period. 

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