Srbija

SREDNJOŠKOLCIMA JEFTINIJE KARTE: Prijave za subvenciju autobuskog prevoza

Goran Ćirović

31. 08. 2026. u 10:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Na pisarnici Opštinske uprave Vrnjačke Banje počele su prijave za subvencionisanje troškova prevoza ovdašnjih, redovnih srednjoškolaca i učenika koji se školuju, ili nastavu pohađaju po modelu dualnog brazovanja, u susednom Trsteniku i Kraljevu.

СРЕДЊОШКОЛЦИМА ЈЕФТИНИЈЕ КАРТЕ: Пријаве за субвенцију аутобуског превоза

G.Šljivić

I ove godine vrnjačka Opština obezbeđuje subvenciju u iznosu od 25 odsto cene mesečne karte kod ugovorenog prevoznika, a zahtevi se podnose uz obaveznu potvrdu srednje škole o redovnom školovanju.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE