Srbija

ODZIV ZA PONOS: Uspešna akcija DDK u Gračacu kod Vrnjačke Banje

Goran Ćirović

31. 08. 2026. u 10:38

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U sklopu obeležavanja seoske zavetne slave, u Gračacu nadomak Vrnjačke Banje održana je akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u kojoj su ukupno prikupljene 53 jedinice ove dragocene tečnosti.

ОДЗИВ ЗА ПОНОС: Успешна акција ДДК у Грачацу код Врњачке Бање

G.Šljivić

U organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Službe za transfuziju krvi iz Kragujevca, i uz podršku lokalne samouprave, meštani ovog i okolnih sela jošj ednom su demonstrirali humanost i veliku solidarnost.

Ovo je ujedno bila i 11. ovogodišnja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi vrnjačkog Crvenog krsta, čak četvrta u avgustu, a svi učesnici nagrađeni su jednodnevnom ulaznicom za bazen Specijalne bolnice „Merkur“ u Vrnjačkoh Banji.

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