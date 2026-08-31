"BANATSKI FRUŠTUK" DORUČAK NA ĆILIMU: Tradicionalna gastronomska manifestacija u Stajićevu kod Zrenjanina (FOTO)

NEKADA su bake i prabake, brižne domaćice vrednih ruku, da bi svu mušku čeljad iz kuće ispratile na rad u polje, pripremale bogatu trpezu, na ćilimu, vezenim čaršafima i šareno veselim stolnjacima.

Nikola Obradović

- Snaga na usta ulazi i zato je fruštuk, doručak bio najvažniji obrok, u ranu zoru, kada se polazilo u polje - ističe Snežana Đurić, organizator trećeg tradicionalnog Banatskog fruštuka u selu Stajićevo, kraj Zrenjanina, uz objašnjenje da je fokus izložbe tradicionalnih običaja kraj Begeja, na fruštuk kod kuće, pre nego što se kretalo na rad u polje, za razliku od Paorske torbe, koja oslikava fruštuk na njivi, kada se napravi prva pauza u radu.

Banatski fruštuk u Stajićevu, šarenilom boja, mirisa i ukusa, okupio je više od dvadeset izlagača, žena iz udruženja širom Banata, uz gošće iz Mačve, koje su slikovito dočarale doručak paora iz mačvanskog kraja.

- Lala iz kuće nigde nije kretao, bez parčeta slanine sapunjare, šunke, kobasice i cipovke leba, pa je to nekako osnov svakog banatskog fruštuka, a sve ostalo su ukrasi, kiflice, štrudle, rezanci s makom i ostale đakonije - dodala je Snežana Đurić.