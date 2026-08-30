Srbija

KIŠA USPORILA VATRU: Požar na Stolovima još nije lokalizovan

Goran Ćirović

30. 08. 2026. u 11:33

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Požar na Stolovima još nije lokalizovan, ali je situacija na ovoj planini znatno povoljnija nego prethodnih dana. Slaba kiša donekle je pomogla vatrogascima, ali gašenje na strmim, planinskim liticama i dalje otežava nepristupačan teren.

КИША УСПОРИЛА ВАТРУ: Пожар на Столовима још није локализован

G.Šljivić

Na požarištu su i dalje angažovani vatrogasci-spasioci, radnici „Srbijašuma“ i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom, nastojeći da konačno lokalizuju preostala žarišta do kojih je veoma teško doći.

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