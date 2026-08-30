KIŠA USPORILA VATRU: Požar na Stolovima još nije lokalizovan
Požar na Stolovima još nije lokalizovan, ali je situacija na ovoj planini znatno povoljnija nego prethodnih dana. Slaba kiša donekle je pomogla vatrogascima, ali gašenje na strmim, planinskim liticama i dalje otežava nepristupačan teren.
Na požarištu su i dalje angažovani vatrogasci-spasioci, radnici „Srbijašuma“ i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom, nastojeći da konačno lokalizuju preostala žarišta do kojih je veoma teško doći.
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