VEČNO SEĆANJE NA MALU VERU: Učesnici ulične trke u Kraljevu odali počast nastradaloj devojčici
Tradicionalna ulična atletska trka pod nazivom „Trka Kraljeva–Trka za dečju radost“ koja je održana jutros u Kraljevu uz učešće 1.250 atletičara iz celog sveta, osim u sportskom nadmetanju protekla je i u znaku odavanje pošte petogodišnjoj devojčici Veri Banović iz grada na Ibru, tragično nastradaloj u nedavnoj saobraćajnoj nesreći.
Na mestu tragedije, na šetalištu poviše ibarskog keja u Ulici 4. kraljevačkog bataljona, kraj kojeg je prolazila trasa trke, takmičari su položili cveće i plišane igračke, a kompletan program manifestacije protekao je bez uobičajene muzike.
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