ŽIVOT POLOŽIO NA BRANIKU OTADŽBINE:U Somboru otkrivena spomen-ploča Miroslavu Gucunji, stradalom 1999. godine na KiM

SPASAO je život teško ranjenom vojniku, ali svoj, na žalost, nije uspeo da sačuva. Miroslav Gucunja iz Sombora, te 1999. godine, imao je samo 21 godinu, kada je nastradao na Kosovu i Metohiji.

FOTO: Grad Sombor

Prema informacijama dostavljenim porodici, prilikom povlačenja iz skloništa jedan vojnik je stao na nagaznu minu, a Miroslav se vratio da ga izvuče i dovede u rov. Potom je krenuo po medicinsku pomoć, kada je od dejstva kasetne bombe smrtno stradao.

Ranjeni vojnik čiji je život pokušao da spase hrabri mladić iz Sombora, preživeo je, ali, on nije. Dana 26. maja 1999. godine, njegovi posmrtni ostaci predati su porodici.

Mladi Gucunja je 17. marta te 1999. godine otišao na Kosovo i Metohiju, najpre u Prištinu, a zatim je bio raspoređen u Đakovicu. Bio je na dužnosti nišandžije na protivtenkovskom topu u sastavu 52. artiljerijsko-raketne brigade PVO. Odatle se poslednji put javio svojoj majci Kosani i porodici.

U znak sećanja na život, hrabrost i žrtvu Miroslava Gucunje, koji je svoj život položio na braniku otadžbine 1999. godine, u Somboru je u istoimenom parku otkrivena spomen-ploča posvećena ovom heroju.

Obraćajući se brojnim okupljenima, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Vukelić, istakao je da je najteže govoriti pred porodicom palog borca, jer se u tim situacijama, nikada emocije ne mogu pretočiti u prave reči, i nikad čovek do kraja ne može da iskaže emociju koju u tim trenucima oseća.

POLAGANjE VENACA PORED porodice Gucunja, vence su položili položili državni sekretar Nikola Vukelić, delegacija Grada Sombora koju su činili gradonačelnik Antonio Ratković, zamenik gradonačelnika Milan Stakić i pomoćnik gradonačelnik Savo Iriškić, general u penziji Miloš Đošan, Udruženje ratnih vojnih invalida Grada Sombora, Udruženje penzionisanih vojnih lica Grada Sombora, Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije, Mesna zajednica „Gornja Varoš“, kao i ostala udruženja ipojedinci.

- Sudbina je bila takva – kazao je Vukelić. - Porodica Miroslava Gucunje može biti ponosna na njega jer je on heroj. Zahvaljujući ovoj spomen – ploči njegovo ime pamtiće se dok god ima Srba i Srbije. Na nama je da čuvamo sećanje i da pokažemo i dokažemo da njihove žrtve nisu bile uzaludne.

Prema rečima generala u penziji Miloša Đošana, spomen – poloča postavljena je na pravom mestu, mestu gde stasavaju mladi ljudi, kao što je i Miroslav bio mlad, kada je dao svoj život na braniku otadžbine.

- Otkrivanjem spomen-ploče Sombor je dao primer kako se odaje dužno poštovanje našim palim borcima – rekao je Đošan.

Čast da svečano otkriju spomen-ploču pripala je gradonačelniku Grada Sombora Antonu Ratković, generalu u penziji Milošu Đošanu i majci palog borca, Kosani, a nakon otkrivanja spomen-obeležja, polaganjem venaca odata je pošta Miroslavu Gucunji, ali i svim drugim borcima za slobodu.

Spomen-ploča Miroslavu Gucunji je osveštana, a prisutni su se upisali u knjigu sećanja.