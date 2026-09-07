Srbija

BEBE DARUJU NA KUĆNOM PRAGU: Opština Opovo nizom konkretnih mera pomaže porodice sa decom

Јелена Баљак
Jelena Baljak

07. 09. 2026. u 08:12

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BRIGA o porodici i najmlađim sugrađanima, za Opštinu Opovo nije samo stavka u budžetu, već kontinuirana lokalna politika, koja se aktivno sprovodi od 2018. godine. Od rođenja deteta, preko vrtića i osnovne škole, pa sve do studentskih dana, nastoje da konkretnim merama pruže podršku svojim sugrađanima i doprinesu rasterećenju njihovog kućnog budžeta.

БЕБЕ ДАРУЈУ НА КУЋНОМ ПРАГУ: Општина Опово низом конкретних мера помаже породице са децом

Foto: naseopovo

Jedna od najprepoznatljivijih akcija je podela paketa za novorođenčad. Već osam godina svi novopečeni roditelji, koji za to podnesu zahtev, dobijaju osnovne stvari za prve mesece bebinog života – benkice, štramplice, pelene, kreme, peškire, flašice, cucle… Vrednost paketa je oko 14.000 dinara, a, uz to, od ove godine dobijaju i kišobran kolica, koja za većinu porodica predstavljaju značajan trošak.

-Želja nam je da roditelji osete da podrška lokalne samouprave nije samo simbolična, već da im zaista olakša početak jednog novog i važnog životnog perioda. Do sada smo na ovaj način pomogli više stotina porodica, imajući u vidu da se godišnje u našoj opštini rodi oko 90 beba – kaže dr Dragan Ugrinov, zamenik predsednice opštine Opovo.

U ovogodišnjem budžetu za te namene je opredeljeno 1,3 miliona dinara, a taj iznos varira iz godine u godinu, u zavisnosti od broja rođene dece. A da to nije samo stavka u budžetu, a podela puka formalnost, govori to što predsednica opštine Anka Simin Damjanov i njen zamenik dolaze na kućnu adresu novopečenih roditelja i lično im uručuju darove.

Foto: naseopovo

Dr Dragan Ugrinov lično uručuje bebi-pakete

-Kad već izdvajamo sredstva za pakete, smatramo da nije potrebno da roditelji dodatno dolaze u opštinu, da bi ih preuzeli. Umesto toga, mi idemo na njihov kućni prag. To nije formalni deo procedure. Jednostavno smo želeli da ova mera ima i neposredan, ljudski kontakt sa porodicama, jer, kada vidite roditelje i bebu, onda najbolje osetite šta im ta podrška znači – dodaje dr Ugrinov, uz napomenu da se podela obavlja na mesečnom nivou.

Osim bebi-paketa, opština od 2020. deli i besplatna autosedišta za decu, na osnovu zahteva roditelja.

-Prepoznali smo da je to potreba svake porodice, ali i dodatni izdatak, u periodu kada već imaju mnogo novih troškova. Istovremeno, to je direktno povezano sa bezbednošću dece u saobraćaju. Zato smo želeli da i kroz tu meru damo konkretnu podršku – obrazlaže sagovornik „Novosti“.

Uručenje se organizuje kao poseban događaj u opštini, a samo u 2026. godini obezbeđeno je 55 autosedišta, za šta je iz budžeta izdvojeno oko pola miliona dinara.

Foto: naseopovo

Predsednica opštine Anka Simin Damjanov daruje mališane

Podrška lokalne samouprave nastavlja se i kasnije: za svako drugo i treće dete u porodici, koja istovremeno idu u vrtić, obezbeđen je besplatan boravak, dok đaci prvaci petu godinu zaredom dobijaju besplatne udžbenike i deo školskog pribora.

Za socijalno ugrožene obezbeđeni su besplatna užina i subvencionisan produženi boravak, a subvencioniše se i prevoz đaka i studenata, koji putuju u Kovačicu, Pančevo i Beograd.

-Lokalna samouprava ne može da reši sve probleme, niti to treba obećavati. Ali možemo da uradimo ono što je u našoj nadležnosti i da to radimo kontinuirano. Važno je da, u ovom slučaju, budemo prisutni tamo gde porodica ima konkretan trošak i potrebu – istakao je dr Dragan Ugrinov.

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