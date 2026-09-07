BEBE DARUJU NA KUĆNOM PRAGU: Opština Opovo nizom konkretnih mera pomaže porodice sa decom
BRIGA o porodici i najmlađim sugrađanima, za Opštinu Opovo nije samo stavka u budžetu, već kontinuirana lokalna politika, koja se aktivno sprovodi od 2018. godine. Od rođenja deteta, preko vrtića i osnovne škole, pa sve do studentskih dana, nastoje da konkretnim merama pruže podršku svojim sugrađanima i doprinesu rasterećenju njihovog kućnog budžeta.
Jedna od najprepoznatljivijih akcija je podela paketa za novorođenčad. Već osam godina svi novopečeni roditelji, koji za to podnesu zahtev, dobijaju osnovne stvari za prve mesece bebinog života – benkice, štramplice, pelene, kreme, peškire, flašice, cucle… Vrednost paketa je oko 14.000 dinara, a, uz to, od ove godine dobijaju i kišobran kolica, koja za većinu porodica predstavljaju značajan trošak.
-Želja nam je da roditelji osete da podrška lokalne samouprave nije samo simbolična, već da im zaista olakša početak jednog novog i važnog životnog perioda. Do sada smo na ovaj način pomogli više stotina porodica, imajući u vidu da se godišnje u našoj opštini rodi oko 90 beba – kaže dr Dragan Ugrinov, zamenik predsednice opštine Opovo.
U ovogodišnjem budžetu za te namene je opredeljeno 1,3 miliona dinara, a taj iznos varira iz godine u godinu, u zavisnosti od broja rođene dece. A da to nije samo stavka u budžetu, a podela puka formalnost, govori to što predsednica opštine Anka Simin Damjanov i njen zamenik dolaze na kućnu adresu novopečenih roditelja i lično im uručuju darove.
-Kad već izdvajamo sredstva za pakete, smatramo da nije potrebno da roditelji dodatno dolaze u opštinu, da bi ih preuzeli. Umesto toga, mi idemo na njihov kućni prag. To nije formalni deo procedure. Jednostavno smo želeli da ova mera ima i neposredan, ljudski kontakt sa porodicama, jer, kada vidite roditelje i bebu, onda najbolje osetite šta im ta podrška znači – dodaje dr Ugrinov, uz napomenu da se podela obavlja na mesečnom nivou.
Osim bebi-paketa, opština od 2020. deli i besplatna autosedišta za decu, na osnovu zahteva roditelja.
-Prepoznali smo da je to potreba svake porodice, ali i dodatni izdatak, u periodu kada već imaju mnogo novih troškova. Istovremeno, to je direktno povezano sa bezbednošću dece u saobraćaju. Zato smo želeli da i kroz tu meru damo konkretnu podršku – obrazlaže sagovornik „Novosti“.
Uručenje se organizuje kao poseban događaj u opštini, a samo u 2026. godini obezbeđeno je 55 autosedišta, za šta je iz budžeta izdvojeno oko pola miliona dinara.
Podrška lokalne samouprave nastavlja se i kasnije: za svako drugo i treće dete u porodici, koja istovremeno idu u vrtić, obezbeđen je besplatan boravak, dok đaci prvaci petu godinu zaredom dobijaju besplatne udžbenike i deo školskog pribora.
Za socijalno ugrožene obezbeđeni su besplatna užina i subvencionisan produženi boravak, a subvencioniše se i prevoz đaka i studenata, koji putuju u Kovačicu, Pančevo i Beograd.
-Lokalna samouprava ne može da reši sve probleme, niti to treba obećavati. Ali možemo da uradimo ono što je u našoj nadležnosti i da to radimo kontinuirano. Važno je da, u ovom slučaju, budemo prisutni tamo gde porodica ima konkretan trošak i potrebu – istakao je dr Dragan Ugrinov.
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