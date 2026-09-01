NOVO RADNO VREME BAZENA: Kupanje u Banatskom Velikom Selu do 6. septembra

Iz Kulturno-sportskog centra „Jezero“ u Kikindi saopšteno je da je od 31. avgusta promenjeno radno vreme otvorenih bazena, pa su umesto do 19, kao do sada, otvoreni od 10 do 18 sati.

Foto: R. Šegrt

Isto radno vreme važi za bazene u Kikindi i u Banatskom Veliko Selu. Razlika je u tome što se kupališna sezona za Velikoselce završava 6. septembra, dok će u Kikindi trajati sve dok vremenski uslovi budu omogućavali bezbedan i prijatan boravak posetilaca. „Jezero“ želi da omogući građanima dužu posetu bazenima, kako bi uživali u kupanju i iskoristili sve kupljene sezonke karte, budući da zatvoreni bazeni još ne rade. Radno vreme izmenjeno je i kako bi se omogućilo sportistima da treninge imaju na otvorenim bazenima sve dok to vremenske okolnosti budu dozvolile.