Srbija

NOVO RADNO VREME BAZENA: Kupanje u Banatskom Velikom Selu do 6. septembra

Рада Шегрт
Rada Šegrt

01. 09. 2026. u 11:06

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Iz Kulturno-sportskog centra „Jezero“ u Kikindi saopšteno je da je od 31. avgusta promenjeno radno vreme otvorenih bazena, pa su umesto do 19, kao do sada, otvoreni od 10 do 18 sati.

НОВО РАДНО ВРЕМЕ БАЗЕНА: Купање у Банатском Великом Селу до 6. септембра

Foto: R. Šegrt

Isto radno vreme važi za bazene u Kikindi i u Banatskom Veliko Selu. Razlika je u tome što se kupališna sezona za Velikoselce završava 6. septembra, dok će u Kikindi trajati sve dok vremenski uslovi budu omogućavali bezbedan i prijatan boravak posetilaca. „Jezero“ želi da omogući građanima dužu posetu bazenima, kako bi uživali u kupanju i iskoristili sve kupljene sezonke karte, budući da zatvoreni bazeni još ne rade. Radno vreme izmenjeno je i kako bi se omogućilo sportistima da treninge imaju na otvorenim bazenima sve dok to vremenske okolnosti budu dozvolile.

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