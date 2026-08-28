Srbija

ZAKAZANA SEDNICA SO PARAĆIN: Na dnevnom redu i izveštaj o polugodišnjem izvršenju budžeta

Зорана Рашић
Zorana Rašić

28. 08. 2026. u 13:04

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IZVEŠTAJ o izvršenju budžeta opštine Paraćin za period januar - jun ove godine prva je tačka dnevnog reda koja će biti razmatrana na predstojećoj 32. sednici paraćinske Skupštine opštine, zakazanoj za ponedeljak, 31. avgust.

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СО ПАРАЋИН: На дневном реду и извештај о полугодишњем извршењу буџета

Foto: Z. Rašić

Osim ove tačke, prema predlogu dnevnog reda iz pisanog saziva, odbornici će razmatrati još predlog za izmenu ovogodišnjeg Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja, koji je dobio saglasnost resornog ministarstva, te lanjski Izveštaj o radu opštinskog Štaba za vanredne situacije.

Na ovoj sednici razmatraće se i predlozi za ukidanje dva pravosnažna skupštinska rešenja iz 2019. godine o otuđenju parcela u Industrijskoj zoni „Zmič“ zbog neispunjavanja obaveza investitora, dok rešenje o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Paraćin u korist Privrednog društva „Belica“ treba da bude doneto.

Odbornici će se u ponedeljak izjašnjavati i o  predloženoj promeni granice katastarskih opština Buljane i Popovac, na šta treba da daju saglasnost.

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