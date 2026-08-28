ZAKAZANA SEDNICA SO PARAĆIN: Na dnevnom redu i izveštaj o polugodišnjem izvršenju budžeta
IZVEŠTAJ o izvršenju budžeta opštine Paraćin za period januar - jun ove godine prva je tačka dnevnog reda koja će biti razmatrana na predstojećoj 32. sednici paraćinske Skupštine opštine, zakazanoj za ponedeljak, 31. avgust.
Osim ove tačke, prema predlogu dnevnog reda iz pisanog saziva, odbornici će razmatrati još predlog za izmenu ovogodišnjeg Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja, koji je dobio saglasnost resornog ministarstva, te lanjski Izveštaj o radu opštinskog Štaba za vanredne situacije.
Na ovoj sednici razmatraće se i predlozi za ukidanje dva pravosnažna skupštinska rešenja iz 2019. godine o otuđenju parcela u Industrijskoj zoni „Zmič“ zbog neispunjavanja obaveza investitora, dok rešenje o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Paraćin u korist Privrednog društva „Belica“ treba da bude doneto.
Odbornici će se u ponedeljak izjašnjavati i o predloženoj promeni granice katastarskih opština Buljane i Popovac, na šta treba da daju saglasnost.
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